il dramma
15 gennaio 2026 alle 14:33
Incidente sull'Orientale: donna di Tortolì muore in ospedale dopo due settimaneAlessandra Mascia, 48 anni, non ce l’ha fatta: era ricoverata al Brotzu dal 31 dicembre
Giorni e notti di speranza, poi la tragica notizia. Alessandra Mascia è morta dopo quindici giorni di agonia.
La donna, di Tortolì, aveva 48 anni ed era rimasta ferita, la sera del 31 dicembre, in un incidente lungo l’Orientale, all’altezza di Cardedu.
In quell’occasione erano rimaste coinvolte due auto, con altre tre persone ferite, fra cui il marito e la figlia della signora che ha cessato di vivere nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Brotzu di Cagliari.
