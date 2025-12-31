Scontro sull’Orientale, all’altezza del chilometro 90, nel territorio di Cardedu. Coinvolte quattro persone che viaggiavano su due auto, ridotte a rottami dopo l’impatto.

Una di loro, un 58enne, è stato trasportato in codice rosso, a bordo di Echo Lima 1 dell’Areus, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato un trauma toracico e addominale. Una donna di 48 anni, la figlia di 23 e un altro ferito sono stati accompagnati con l’ambulanza medicalizzata e due mezzi di base al Pronto soccorso di Lanusei. L’incidente a accaduto intorno alle 17 di oggi.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della polizia stradale di Lanusei, i carabinieri della compagnia di Jerzu e il personale del 118, i vigili del fuoco di Lanusei oltre al mezzo aereo decollato dalla base di Olbia.

