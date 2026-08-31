Si aggrava il bilancio della devastazione provocata dal vasto rogo che venerdì scorso è divampato nella zona boschiva tra Arzana ed Elini. 

La prima stima ipotizzava circa 200 ettari di territorio coinvolto, ora nuove ricognizioni condotte dal Corpo forestale, via terra e dall’elicottero, parlano di 250-300 ettari danneggiati dal fuoco (un’area per intenderci pari a circa 420 campi da calcio).

Numeri non ancora ufficiali, con le operazioni di perimetrazione e fotointerpretazione da parte del Servizio territoriale competente ancora in corso. 

Intanto, mentre la Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo per disastro ambientale, ipotizzando una possibile origine dolosa, sul posto è andata in visita l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi, per fare il punto assieme alle amministrazioni locali sui danni provocati dal maxi-rogo.

(Unioneonline)

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