Incendio ad Arzana, si aggrava la stima dei danni: bruciati tra i 250 e i 300 ettariProseguono la bonifica della Forestale nell’area boschiva al confine con Elini devastata dalle fiamme. In fumo l’equivalente di oltre 400 campi da calcio. Intanto, la Procura indaga per disastro ambientale
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Si aggrava il bilancio della devastazione provocata dal vasto rogo che venerdì scorso è divampato nella zona boschiva tra Arzana ed Elini.
La prima stima ipotizzava circa 200 ettari di territorio coinvolto, ora nuove ricognizioni condotte dal Corpo forestale, via terra e dall’elicottero, parlano di 250-300 ettari danneggiati dal fuoco (un’area per intenderci pari a circa 420 campi da calcio).
Numeri non ancora ufficiali, con le operazioni di perimetrazione e fotointerpretazione da parte del Servizio territoriale competente ancora in corso.
Intanto, mentre la Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo per disastro ambientale, ipotizzando una possibile origine dolosa, sul posto è andata in visita l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi, per fare il punto assieme alle amministrazioni locali sui danni provocati dal maxi-rogo.
(Unioneonline)