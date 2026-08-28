Grave incendio sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, all’altezza del chilometro 170 in territorio di Arzana. 

Il Corpo Forestale è interventuo in località Riu Sicaderba con il supporto di due elicotteri leggeri provenienti dalle basi operative di San Cosimo e di Sorgono e del Super Puma della base di Fenosu. In azione anche due Canadair.  

La situazione è sempre più critica, con le fiamme che arrivate a minacciare anche il complesso Forestale di Monte Idolo e una pineta.

Sul posto per coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Lanusei.

Video di Andrea Deidda

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