Arzana, fiamme nei boschi vicino alla Statale 389: in azione elicotteri e CanadairIntervento delle squadre della Forestale, con il supporto dei mezzi aerei, per domare un vasto incendio
Grave incendio sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, all’altezza del chilometro 170 in territorio di Arzana.
Il Corpo Forestale è interventuo in località Riu Sicaderba con il supporto di due elicotteri leggeri provenienti dalle basi operative di San Cosimo e di Sorgono e del Super Puma della base di Fenosu. In azione anche due Canadair.
La situazione è sempre più critica, con le fiamme che arrivate a minacciare anche il complesso Forestale di Monte Idolo e una pineta.
Sul posto per coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Lanusei.
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