Emergenza tra Arzana ed Elini, dove un vasto incendio divampato in una zona di boschi a poca distanza dalla Statale 389 è arrivato a minacciare un’area abitata, costringendo all’evacuazione di un centinaio di persone.

«Mai visto nulla del genere», hanno detto alcuni residenti, scesi in campo assieme alle squadre anti-incendio nel tentativo di dare una mano. Alcuni hanno anche innaffiato i terreni, nel tentativo di arginare possibili danni.

Il primo allarme è arrivato nel pomeriggio: «Sono rientrata dal lavoro intorno alle tre e quando sono passata dalla strada che viene giù da Arzana mi sono resa conto del fumo, arrivato a coprire tutto il cielo, e ho capito subito la gravità della situazione», racconta un’altra donna che abita nella zona.

Sul posto, per domare le fiamme, sono poi arrivati diversi mezzi aerei, elicotteri leggeri, SuperPuma e anche i Canadair.

(Unioneonline-Andrea Deidda)

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