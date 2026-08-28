I residenti: «Boschi in fiamme, cielo oscurato dal fumo. Mai visto niente del genere»Grande paura tra Arzana ed Elini per il vasto rogo divampato nel pomeriggio
Emergenza tra Arzana ed Elini, dove un vasto incendio divampato in una zona di boschi a poca distanza dalla Statale 389 è arrivato a minacciare un’area abitata, costringendo all’evacuazione di un centinaio di persone.
«Mai visto nulla del genere», hanno detto alcuni residenti, scesi in campo assieme alle squadre anti-incendio nel tentativo di dare una mano. Alcuni hanno anche innaffiato i terreni, nel tentativo di arginare possibili danni.
Il primo allarme è arrivato nel pomeriggio: «Sono rientrata dal lavoro intorno alle tre e quando sono passata dalla strada che viene giù da Arzana mi sono resa conto del fumo, arrivato a coprire tutto il cielo, e ho capito subito la gravità della situazione», racconta un’altra donna che abita nella zona.
Sul posto, per domare le fiamme, sono poi arrivati diversi mezzi aerei, elicotteri leggeri, SuperPuma e anche i Canadair.
(Unioneonline-Andrea Deidda)