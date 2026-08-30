Elini, ancora fiamme in periferia: interviene l'elicotteroSul territorio aveva condotto un sopralluogo anche l'assessora regionale all'Ambiente
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Ancora fuoco tra Elini e Arzana.
Per domare un incendio divampato lungo la strada che collega Elini e la zona di San Giovanni, nel territorio di Arzana, è dovuto intervenire l'elicottero della Forestale di base a San Cosimo (Lanusei), oltre alla squadre a terra.
Le operazioni di spegnimento, scattate intorno alle 14, sono avviate verso la conclusione. Non più tardi di un'ora fa, nel territorio aveva condotto un sopralluogo anche l'assessora regionale all'Ambiente, Rosanna Laconi, per toccare con mano i danni del gigantesco incendio di venerdì scorso.