L’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, è arrivata ad Arzana alle 11.20 di oggi. In sala consiliare, dove è stata accolta dal sindaco Angelo Stochino e dagli altri componenti della Giunta, è in corso un vertice con le autorità civili, Forestale, Forestas, Vigili del fuoco e Protezione civile dopo il gigantesco incendio venerdì. Presenti, fra gli altri, anche il consigliere regionale Salvatore Corrias e il sindaco di Elini, altro paese colpito dall’incendio.

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