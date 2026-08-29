Anche il paese di Elini colpito dall'incendio in Ogliastra che ha devastato oltre 200 ettari di campagne minacciando i centri abitati.

Il sindaco Vitale Pili e l'amministrazione parlano sui social di una «comunità che si trova ad affrontare le dolorose conseguenze dei pesanti danni arrecati al patrimonio naturale e al territorio».

«Di fronte a un evento così devastante, l'amministrazione comunale- si legge in un post - esprime la più ferma condanna nei confronti di azioni criminali che mettono a rischio l'incolumità pubblica e feriscono gravemente l'ambiente in cui viviamo. Solidarietà alla vicina comunità di Arzana».

«Nel momento del bisogno, la nostra collettività ha risposto con grande forza e senso di unione. Rivolgiamo un sentito e profondo ringraziamento ai vigili del fuoco, al Corpo forestale, all'agenzia Forestas, alla Protezione civile, alla compagnia barracellare, alle Forze dell'ordine e a tutti i cittadini e volontari che hanno operato ininterrottamente sul fronte del fuoco per proteggere le nostre case e il nostro territorio. L'impegno delle istituzioni proseguirà con la massima dedizione per gestire il post-emergenza e avviare il percorso di recupero delle zone colpite».

(Unioneonline/A.D.)

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