Mezzi aerei e personale a terra in azione per domare le fiamme nel territorio di Arzana. Per tutta la notte sono state segnalate diverse riaccensioni, soprattutto nella parte alta del compendio forestale e in prossimità degli impianti sportivi di Sturrusè.

Alla periferia sud di Arzana e nella zona di Elini l’allarme è rientrato. Nell’area attraversata dal fuoco stanno operando, dalle 7 di oggi, due Canadair arrivati da Olbia. Caricano l’acqua al largo del litorale di Tortolì.

Dalla base forestale di San Cosimo (Lanusei) è decollato un elicottero per un giro di ricognizione, condotta anche col drone equipaggiato con termocamera per rilevare eventuali punti più critici sui quali fare intervenire, tempestivamente, i mezzi aerei e le squadre a terra.

Sono sul posto diversi nuclei di intervento di Forestale, Forestas, Vigili del fuoco (più di 40 gli interventi effettuati solo nella notte) e volontari della Protezione civile per la definitiva estinzione delle fiamme e la successiva bonifica.

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