Inferno di fuoco tra Arzana ed Elini: la Procura apre un’inchiesta per disastro ambientaleL’ipotesi è che l'origine dell'incendio che ha devastato 200 ettari di bosco possa essere stata dolosa. Quattro le persone in ospedale
Potrebbe esserci la mano dolosa all’origine del devastante incendio che venerdì scorso ha mandato in cenere circa 200 ettari di bosco tra Arzana ed Elini, arrivando a minacciare anche le case e costringendo all’evacuazione un centinaio di persone, quattro delle quale sono anche finite in ospedale.
Completate le operazioni di spegnimento – per le quali si è reso necessario l’intervento di diversi mezzi aerei, compresi i Canadair, per dare manforte alle squadre di terra – e mentre la conta dei danni è ancora in corso, la Procura di Lanusei ha avviato un’indagine. Disastro ambientale è l’ipotesi di reato in calce al fascicolo.
Intanto, oggi nell’area colpita dalle fiamme è attesa la visita dell’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi per fare il punto sulle prime misure da adottare per aiutare la comunità.
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