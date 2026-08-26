Elini festeggia i 101 anni di Emilia Boi Albai, storica cuoca delle scuole del paese. ​L’amministrazione comunale e la comunità ricordano con affetto l’ultracentenaria, figura stimata e legata alla storia locale. Un evento che intreccia memoria e senso di comunità. Da anni ospite di Casa Pirarba, la struttura di accoglienza di Arzana, la nonnina ha svolto per diversi anni con professionalità e impegno il ruolo di cuoca alle scuole di Elini, distinguendosi sempre per l’attenzione e il riguardo riservati ai bambini più fragili. ​Dopo il matrimonio, signora Emilia ha vissuto a Tortolì, ma ha mantenuto nel tempo un profondo e costante legame con la comunità d’origine e con le tante generazioni di studenti che ha accompagnato negli anni dell’infanzia.

La festa per Emilia Boi Albai

​Nonostante il passare del tempo e la distanza, Elini non dimentica una delle sue figure più longeve e rappresentative. Nel giro di pochi anni, questa è la seconda centenaria del piccolo centro ogliastrino. A Emilia Boi Albai sono arrivati gli auguri più affettuosi da parte di tutta la cittadinanza, dell’amministrazione comunale (stamattina le hanno fatto visita sindaco e vice, Vitale Pili e Romina Pili) e dei tanti ex alunni, oggi adulti, che ne conservano un ricordo felice e di grande stima. «È sempre una bella emozione festeggiare i compleanni, soprattutto quelli dei centenari», ha detto il direttore di Casa Pirarba, Flavio Piras, che organizzato la festicciola.

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