Una scena straziante, carica di commozione. È la storia della separazione tra Ebano e Marco Mameli. Ebano è il cavallo del ragazzo di Ilbono ucciso la sera del primo marzo a Bari Sardo.

L’equino, ieri pomeriggio, era in prima fila ai funerali del suo padrone a cui ha partecipato una folla immensa. Non poteva mancare Ebano, che ha anche annusato per l’ultima volta la bara dove giaceva Marco.

Marco Mameli in sella a Ebano

La scena è stata immortalata dai telefonini ed è diventata subito virale, scatenando immediata una reazione di empatia e commozione.

