Dal registratore di cassa sono stati rubati 400 euro. È il bottino del furto messo a segno nella Pasticceria Maria Vittoria di Arbatax. Il fatto è avvenuto la notte scorsa.

Alla titolare dell’attività commerciale, inaugurata nel 1999, non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell’assalto. Nel procedimento investigativo potrebbero rivelarsi un ausilio fondamentale le videocamere installate all’esterno della filiale del Banco di Sardegna.

Dal sistema di videosorveglianza, il personale dell’Arma confida di riuscire ad acquisire elementi preziosi per identificare il responsabile (o i responsabili) del furto.

Da una prima ricostruzione, l’autore del furto sarebbe entrato nel locale, al civico 8 di via Porto Frailis, attraverso una finestra. Una volta all’interno si è fiondato verso la cassa, sistemata al lato delle vetrine in cui sono esposti i dolci, e ha infilato in tasca i 400 euro con cui è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

