Triei, in piazza la storia delle sorelle Williams: Giorgia Mecca presenta il suo libroLa giornalista di Sky dialogherà con Tonio Pillonca, giornalista e vicecaporedattore de L’Unione Sarda
«Dobbiamo fare due figli» dice alla moglie Oracene. «E pregare che siano femmine». È un uomo fortunato, Richard Williams. È il padre di Venus e Serena Williams, le tenniste americane che, per anni, hanno dominato la scena internazionale del tennis femminile.
Stasera, nella piazzetta antistante il Comune di Triei, Giorgia Mecca, giornalista di Sky, presenta il suo libro “Serena e Venus Williams, nel nome del padre”.
Mecca, la cui madre era originaria di Triei, dialogherà con Tonio Pillonca, giornalista e vicecaporedattore de L’Unione Sarda. L’appuntamento sotto le stelle (inizio alle 21.30) rientra nell’ambito della rassegna culturale “Letture d’agosto a Triei”.