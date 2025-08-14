Un’escursionista americana di 27 anni in difficoltà sul Selvaggio blu è stata recuperata da Drago 148 dei vigili del fuoco. L’equipaggio dell’elicottero, decollato dalla base di Alghero, è arrivato a Punta ‘e Lattone, lungo la costa di Baunei, da dove la ragazza - in escursione da ieri sera - aveva lanciato l’allarme.

Le operazioni, scattate intorno alle 9.15 di oggi, si sono concluse positivamente anche con la partecipazione della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì.

