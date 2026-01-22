La comunità di Gairo perde la sua mente storica. Si è spento nelle scorse ore Francesco Deiana, che avrebbe compiuto 103 anni il prossimo aprile. Testimone dell’esperienza vissuta ad Auschwitz Birkenau, dove venne deportato durante la Seconda guerra mondiale, il nonnino originario di Osini, ma da lungo tempo trapiantato a Gairo dove si era sposato con Elisa Mascia (scomparsa nel 2018) con la quale ha avuto tre figli, di cui due in vita, e amante della lettura.

Ex emigrato (aveva lavorato per anni in Germania come operaio), da quando era rientrato in paese si era sempre distinto per le attività di volontariato. Cordoglio e vicinanza ai suoi cari sono stati espressi dal sindaco, Sergio Lorrai.

