C’è attesa per i funerali di Marco Mameli, il ventiduenne di Ilbono ucciso sabato scorso in via Santa Cecilia a Bari Sardo. La funzione religiosa si terrà soltanto alla restituzione della salma ai familiari. Cosa che avverrà nel momento in cui la pm di Lanusei, Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta, rilascerà il nulla osta.

Possibile che gli inquirenti abbiano richiesto chiarimenti suppletivi ai medici legali incaricati dalla Procura prima di autorizzare il rilascio.

Un mazzo di fiori in via Santa Cecilia a Bari Sardo (foto Locci)

L’autopsia, effettuata ieri e durata quasi sette ore, ha rivelato i dettagli sulla morte dell’operaio. Tre le coltellate: la prima al cuore, la seconda al fegato un fendente sul costato. Ferite causate da una lama di grandi dimensioni, un coltellaccio nelle mani di un assassino ancora a piede libero.

