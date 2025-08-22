Tortolì, tamponamento a catena sull'Orientale: cinque giovani feriti, traffico deviatoTre i mezzi coinvolti, lo schianto all’altezza della nuova rotonda che da via Garibaldi apre sulla Statale
È di cinque giovani feriti il bilancio dell’incidente accaduto alle 15.20 sull’Orientale, alla periferia sud di Tortolì. Sono stati tutti trasportati, in codice giallo, al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede di Lanusei.
Il tamponamento a catena, all’altezza della nuova rotonda che da via Garibaldi apre sulla Statale, ha coinvolto tre mezzi.
Sul posto sono intervenuti tre equipaggi del 118, la polizia stradale di Lanusei per i rilievi di legge, i carabinieri e i vigili del fuoco di Tortolì.
Sul tratto la viabilità è andata subito in tilt con il traffico deviato sul vecchio tracciato, lato Istituto Agrario.