L’allarme
18 agosto 2025 alle 10:47aggiornato il 18 agosto 2025 alle 10:49
Arzana, raid incendiario nella notte: bruciati mezzi della raccolta differenziataIndagano i carabinieri della compagnia di Lanusei
A fuoco due mezzi della ditta che gestisce la raccolta differenziata.
L’attentato è avvenuto la notte scorsa ad Arzana, nel piazzale utilizzato dall’impresa per il ricovero dei mezzi.
Indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei. Sul posto anche i vigili del fuoco di Lanusei.
Non si esclude l’ipotesi del cortocircuito, seppur la pista privilegiata resta quella dolosa.
È il secondo episodio analogo negli ultimi sei mesi.
