A fuoco due mezzi della ditta che gestisce la raccolta differenziata.

L’attentato è avvenuto la notte scorsa ad Arzana, nel piazzale utilizzato dall’impresa per il ricovero dei mezzi.

Indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei. Sul posto anche i vigili del fuoco di Lanusei.

Non si esclude l’ipotesi del cortocircuito, seppur la pista privilegiata resta quella dolosa.

È il secondo episodio analogo negli ultimi sei mesi.

