Il vuoto al posto del chip. A guardarla distrattamente, sembrava una carta d’identità come le altre. È stato solo prendendola in mano, ai posti di controllo, che i carabinieri delle due compagnie ogliastrine hanno notato ciò che mancava: il microchip, asportato in modo quasi chirurgico. È successo quattro volte: due a Escalaplano, una a Jerzu, una a Lanusei. I quattro possessori dei documenti alterati sono stati deferiti in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Cagliari e Lanusei, con l’ipotesi di reato di falso materiale commesso dal privato. Ora, sotto la direzione delle due Procure, si cerca di capire le ragioni del falso. I casi ogliastrini si inseriscono in un quadro nazionale in cui questo tipo di falsificazione sta destando crescente preoccupazione.

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