È di 1,7 milioni di euro il valore delle opere pubbliche in corso o di imminente avvio tra l’abitato e il lungomare di Cardedu. Proprio a Museddu sta per essere consegnato il lavoro con cui il Comune, amministrato da Marcello Vacca, ha riqualificato l’area.

Sempre in tema di viabilità, è stato aperto giovedì scorso il cantiere sulla strada di Foddini che conduce ai resort Corte Bianca e Cala Luas. Con 150mila euro è stato tirato a lucido il campo di calcio a cinque che insiste nel polo sportivo di San Paolo.

Verrà inaugurato il 6 giugno, alla presenza, fra le altre, del vescovo di Lanusei, Antonello Mura, dell’ex calciatore del Cagliari, Marco Mancosu, e del presidente regionale della Figc, Gianni Cadoni.

Della rosa di interventi fanno parte anche l’appalto di 300mila euro per gli asfalti interni all’abitato, 60mila per completare la palestra, 150mila per sistemare il caseggiato scuole medie di via Garibaldi, 130mila per concludere i lavori dell’asilo nido e 100mila per i dissuasori a Buoncamino.

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