il rogo
19 maggio 2026 alle 14:25aggiornato il 19 maggio 2026 alle 14:25
Lotzorai, vasto incendio in campagna: in azione la macchina antincendioÈ divampato tra il Comune e Talana. In fiamme alcune decine di ettari di terreno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un vasto incendio è divampato tra i territori di Lotzorai e Talana, a ridosso della strada provinciale 56.
Le fiamme attraversano le campagne fra Genna ‘e tre montes Tracucu, la zona delle domus de janas, e Fund ‘e monti. Sul posto operano il personale di Forestale, Vigili del fuoco, Forestas e forze dell’ordine.
Da una prima stima, si parla di alcune decine di ettari attraversati dal rogo.
***Notizia in aggiornamento***
© Riproduzione riservata