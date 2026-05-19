Un vasto incendio è divampato tra i territori di Lotzorai e Talana, a ridosso della strada provinciale 56.

Le fiamme attraversano le campagne fra Genna ‘e tre montes Tracucu, la zona delle domus de janas, e Fund ‘e monti. Sul posto operano il personale di Forestale, Vigili del fuoco, Forestas e forze dell’ordine.

Da una prima stima, si parla di alcune decine di ettari attraversati dal rogo.

***Notizia in aggiornamento***

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