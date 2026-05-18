Quattro turisti di nazionalità olandese che durante un’escursione nel Supramonte di Urzulei hanno perso l'orientamento e non sono riusciti a fare rientro.

L’allarme è giunto poco prima delle 19 alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro, lanciato con l'SOS di un iPhone raccolto da un centro iPhone Italia con sede in Piemonte.

L'operatore tramite messaggistica SMS con i dispersi ha poi trasmesso le coordinate della loro posizione agli operatori che hanno attivato il Drago143 del Reparto Volo Sardegna di Alghero e, congiuntamente alla squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, hanno raggiunto il gruppo. Gli escursionisti sono stati recuperati con una manovra al verricello e consegnati alla squadra dei Vigili del fuoco di Tortolì su una piazzola limitrofa.

Tutti erano affaticati e spaventati ma in buono stato di salute, per cui non è stato necessario l’intervento del personale medico.

(Unioneonline)

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