Si è infortunata mentre era in escursione ed è stata soccorsa dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico.

L’incidente è successo sul Monte Arista, nel territorio di Cardedu. La donna, 67 anni, di nazionalità tedesca, stava percorrendo il sentiero assieme ai familiari quando a causa di una slogatura non è più riuscita a proseguire l’escursione. La centrale operativa del Soccorso alpino è stata allertata nel pomeriggio dal 118. Sul posto è accorso il personale del turno in guardia attiva della stazione Ogliastra, supportato da altri tecnici della stessa stazione, 10 in totale che, dopo aver raggiunto l’infortunata, l’hanno stabilizzata, posizionata sulla barella e trasportata con la tecnica della portantina fino al parcheggio dove è stata presa in consegna dall’ambulanza dell’associazione Le Grazie di Bari Sardo per il successivo trasporto in ospedale.

All’intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata