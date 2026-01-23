«Tornerà come prima». Lo si è sentito affermare spesso alla vista di Cala Luna dopo i passaggio di violenti temporali che sembravano aver stravolto spiaggia e paesaggio di una delle perle del litorale di Baunei.

Quello che si è abbattuto sulla Sardegna nei giorni scorsi è stato un ciclone con onde – lo hanno rilevato le boe degli enti preposti - che nel canale di Sicilia hanno battuto ogni record, superando i 14 metri.

Le conseguenze dell’impatto sulla costa orientale dell’Isola? Sono rappresentate nelle foto pubblicate dal Comune di Baunei: su Cala Luna, oltre al fenomeno marino, ha agito anche quello dell'acqua arrivata da monte a causa delle piogge continue che hanno imperversato ininterrottamente per tre giorni sull’Ogliastra.

«Abbiamo sentito i ragazzi che gestiscono il punto di ristoro “Su Neulagi” a Cala Luna», fanno sapere dall'amministrazione, «fortunatamente non c’è stato alcun danno. Alla natura dobbiamo profondo rispetto», è la sottolineatura, «perché se alcune volte si infuria e si prende i suoi spazi, agisce nell’attesa di restituirceli, chiedendoci di averne cura».

