maltempo
20 gennaio 2026 alle 13:27aggiornato il 20 gennaio 2026 alle 13:28
Arzana, torrenti in piena: occhi sul ponte di FruminiSul versante montano continua a piovere, ma con minor intensità rispetto alle scorse ore
Torrenti in piena nel Gennargentu.
Ad Arzana è sorvegliata la zona di Frumini-Sarmentu, dove nel 2004 le piogge torrenziali avevano distrutto la strada.
Da qui l’acqua del Flumendosa scorre verso il Sarrabus. Sul versante montano continua a piovere, ma con minor intensità rispetto alle scorse ore. Al momento non si registrano criticità di rilievo.
