Torrenti in piena nel Gennargentu.

Ad Arzana è sorvegliata la zona di Frumini-Sarmentu, dove nel 2004 le piogge torrenziali avevano distrutto la strada.

Da qui l’acqua del Flumendosa scorre verso il Sarrabus. Sul versante montano continua a piovere, ma con minor intensità rispetto alle scorse ore. Al momento non si registrano criticità di rilievo.

