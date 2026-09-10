Poste Italiane interviene dopo i due assalti armati alle filiali di Elini e Gairo. L'azienda, replicando ai sindacati Cgil e Uil che hanno sollecitato il potenziamento dei controlli a beneficio della tutela dei dipendenti, fa chiarezza sui sistemi di sicurezza e snocciola numeri: «Poste Italiane è da sempre impegnata, anche in Sardegna, sul fronte della tutela dei clienti, del personale e del patrimonio aziendale».

«I sofisticati sistemi di monitoraggio – fa sapere -, in tutto il territorio isolano, controllano 476 siti aziendali con l’ausilio di 476 impianti antintrusione e di 400 impianti di videosorveglianza per un totale di 3.166 videocamere per la sicurezza».

Da Poste Italiane assicurano che la maggior parte dei recenti tentativi di rapina sono svaniti: «In questi ultimi anni, grazie a questi sistemi di controllo e prevenzione e al tempestivo intervento della Security room di competenza, non sono andati a buon fine l’84% dei furti ai danni di Atm Postamat e il 43% delle rapine agli uffici postali sardi».

«Negli uffici postali della Sardegna, oltre alla progressiva installazione di casseforti di ultima generazione, anche la sportelleria è stata dotata di sistemi di sicurezza all’avanguardia: sono 900 i “rollercash” attivi, ovvero particolari casseforti temporizzate collegate ai singoli sportelli che mettono in sicurezza il contante al termine di ogni operazione».

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