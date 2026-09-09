Momenti di tensione questa mattina a Gairo. Alle 8.10 l’ufficio postale di via della Libertà è stato preso d’assalto da un bandito armato e mascherato. Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe avvenuto poco dopo l'apertura al pubblico: il rapinatore ha costretto l'impiegato ad aprire la porta e si è fatto consegnare il denaro, poi è fuggito a piedi così come era arrivato

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Jerzu.

I militari stanno acquisendo le immagini delle videocamere collegate al sistema di sorveglianza e raccogliendo diverse testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e quantificare il bottino, che ammonterebbe a circa 36mila euro.

Nei giorni scorsi un altro assalto era fallito nella sede di Elini, sempre in Ogliastra.

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