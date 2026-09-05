Tentata rapina all’ufficio postale di Elini. Un uomo, poco prima delle 8 di oggi, ha minacciato la dipendente che stava prendendo servizio. L’impiegata si accingeva a entrare nella filiale di via Pompei quando è stata raggiunta dal bandito che l’ha strattonata.

Una volta all’interno, l’uomo ha puntato la cassaforte che, però, è temporizzata: si doveva attendere. Così il bandito, forse tradito dal panico, si è dato alla fuga. Lo cercano gli agenti del commissariato di polizia di Lanusei coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola.

Sono in corso le analisi dei filmati dell’impianto di videosorveglianza.

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