Nuovo incendio ad Arzana, le fiamme tornano a colpire l’area già divorata dal vasto rogo che venerdì scorso ha mandato in cenere circa 200 ettari di bosco tra Arzana ed Elini. L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 6.15, quando il distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuto nell’agro di Arzana, in località Fontana Ona, per un rogo di sterpaglie.

La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto rapidamente l’area e operato per contenere l’avanzata delle fiamme, impedendo che il nuovo focolaio potesse estendersi ulteriormente.

L’intervento si è concluso con lo spegnimento dell’incendio e la successiva bonifica del sito, necessaria per verificare la presenza di eventuali ulteriori focolai e mettere in sicurezza l’area.

Intanto mentre la Procura ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto pochi giorni fa, Arst informa che le corse del Trenino Verde della Sardegna sono momentaneamente soppresse sulla tratta Arbatax-Lanusei.

(Unioneonline)

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