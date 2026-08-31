È il tempo dei quarantenni. Danilo Stellino ne compirà 43 il 5 settembre e oggi pomeriggio è stato eletto presidente del comitato di San Gemiliano. Un anno più piccolo del predecessore Maurizio Langella (classe 1982), che domani sera gli cederà la bandiera nel consueto rito dello scambio che idealmente avvicina le abitazioni dei due protagonisti del passaggio di consegne.

Originario di Baunei, ma da anni trapiantato a Tortolì dove ha messo su famiglia (è sposato e padre di due figli), Stellino è caposquadra in un’impresa che si occupa di manutenzione meccanica all’Intermare di Arbatax.

Da quattro anni nel comitato, è alla sua prima esperienza da presidente. Come vice ha scelto proprio il suo predecessore, Langella, che lo guiderà in virtù dell’esperienza acquisita durante l’anno di mandato. A Lorenzo Laconca, il neo presidente ha conferito l’incarico di segretario. In Consiglio Giuliano Selenu, Massimo Schirru, Giampaolo Farci, Antonio Lai, Antonio Lai, Antonio Manca e Roberto Pili. Domani, con lo scambio della bandiera, calerà il sipario sulla seconda delle tre rassegne de Is Festas de sartu. (ro. se.)

© Riproduzione riservata