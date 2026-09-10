«Insieme per una vita più libera, inclusiva e divertente». Sarà inaugurato domani, alle 12, in piazza Fra Locci a Tortolì, il nuovo pulmino destinato a favorire la mobilità e la socialità delle persone con disabilità motoria o in condizione di invalidità.

L’iniziativa è promossa dall’organizzazione di volontariato La Soffitta di Peo, con il Comune di Tortolì e Nuova Mobilità Sarda. Il mezzo, dotato di una pedana motorizzata, nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili esperienze di socialità, cultura e svago.

Il servizio consentirà di partecipare a diverse attività, tra cui concerti, spettacoli teatrali, gite e iniziative ludiche, favorendo una maggiore inclusione e partecipazione alla vita della comunità.

«Finalmente i nostri soci potranno usufruire gratuitamente di un’auto dotata di pedana motorizzata per poter svolgere tutte quelle attività che danno bellezza e significato alla vita: andare al cinema, a un concerto, fare una passeggiata al mare o in montagna. Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno sposato la nostra causa e hanno permesso questo», dice Antonella Deiana, presidente dell’Odv La Soffitta di Peo.

© Riproduzione riservata