Il progetto Work from Ollolai prosegue nelle sue attività, con l'incontro pubblico “I Lavori del Presente”: Designer per User Experience (UX Designer).

Previsto per il prossimo 19 settembre (ore 17), nell’aula Consiliare del Comune, è frutto della sinergia fra l’amministrazione comunale e l’associazione “Sa Mata-l’albero delle idee”.

«Nell’occasione la designer statunitense Clarese Partis – dichiara il sindaco Francesco Columbu -, prima nomade digitale al paese, condividerà le sue conoscenze professionali. Presentando gli strumenti utilizzati nel campo e una panoramica delle sue attività quotidiane».

«Questo incontro – dichiara Luca Columbu (Director of Software Development, Infor, USA) - è aperto a tutti ed è gratuito. Sarà di grande valore soprattutto per gli studenti delle scuole superiori e delle università».

Soddisfatta la presidente di Sa Mata, Veronica Matta: «Una straordinaria opportunità di realizzazione individuale e di svolta economica per Ollolai, divenuta in tutto il mondo destinazione attraente e ospitale per remote worker e nomadi digitali».

