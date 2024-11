È una Desulo che non abbandona mai nessuno e si rivela, ancora una volta, esempio di ospitalità e onestà verso i forestieri in transito al paese. Come ad esempio, i motociclisti del Nord Europa, presenza fissa fra primavera e autunno, con cui nascono legami fraterni. Che vedono la popolazione locale pronta a supportare gli appassionati delle due ruote, anche in caso di necessità.

Lo sa bene il centauro tedesco Werner Kreter, della cittadina di Gunzuburg: di passaggio, a settembre, fra i tornanti panoramici della SP Desulo-Fonni, ha deciso di tornare in luoghi cari. Ed è proprio, nella Fontana di “Aratu”, che Kreter, fermatosi per una pausa, ha smarrito il portafoglio con all’interno denaro in contante, carte di credito, passaporto e altri documenti.

Catena solidale

Per il centauro, ripartito senza accorgersene, l’amara scoperta una volta giunto a Fonni dove ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri. Ad aiutarlo, oltre ai militari, è la fortuna: il portafoglio è già al sicuro tra le mani di una famiglia di allevatori desulesi che, dopo averlo rinvenuto, lo hanno consegnato in Comune, al sindaco Gian Cristian Melis. Ne nasce così una catena di solidarietà che consente di rintracciare l’uomo e restiturigli i propri effetti personali.

Mille grazie

A rendere merito al nobile gesto, una lettera giunta nelle scorse ore in Municipio, con cui Kreter ha voluto ringraziare tutta la comunità desulese. «Per me - ha scritto il turista, rivolgendosi al sindaco Melis - è stato ed è tuttora qualcosa di incredibile. Così come è stato incredibile vivere un’esperienza simile, ricevendo onestà e cordialità in un Paese straniero. Vorrei chiedervi di trasmettere questi sentiti e sinceri ringraziamenti a chi ha trovato il mio portafoglio,. Vorrei anche chiedervi di fare un piccolo regalo in denaro all’onesto ritrovatore. Non ho parole».Da qui una vera e propria dichiarazione d’affetto del centauro a tutta Desulo: «Il mio amore è tutto per un bellissimo paese e per la sua gente speciale, che ha arricchito la mia vacanza per la quinta volta, rafforzandolo ancora una volta. Buona salute e una vita ricca arricchente all’onesto cercatore».

Gian Cristian Melis esprime “emozione e gratitudine per le belle parole che il signor Kreter ha speso per il nostro paese” aggiungendo: “la generosità dei miei paesani è cosa ormai arci nota. Anche durante la Montagna produce si sono verificati episodi felici, più o meno noti fra la gente. Siamo gente di Montagna, che può sbagliare come tutti. Ma quanto a picchi di generosità, arriviamo a vette assolute. Aspettiamo Werner a Desulo per poterlo abbracciare di persona.

© Riproduzione riservata