È chiuso dallo scorso 5 agosto, con la fine dei lavori slittata più volte, ma per le feste di Pasqua il ponte di Sa Codina a Tonara riapre al traffico. Per limitare i disagi durante questi giorni, l'Anas ha annunciato – a partire da domani – la provvisoria nuova disponibilità del tratto di strada della statale 128 "Centrale Sarda", dal chilometro 110+100 al chilometro 110+200.

Il ponte di Sa Codina

La conclusione degli interventi, del valore complessivo di oltre un milione di euro, è ora prevista entro la fine del mese di giugno. Un nuovo rinvio: inizialmente il ponte di Sa Codina doveva rimanere chiuso per lavori fino al 29 novembre, poi la proroga sino al 28 marzo. Data, anch'essa, non rispettata con pesanti disagi per chi utilizza la statale 128 e per gli abitanti della zona.

Il provvedimento è valido da domani fino alle 8 di martedì 22 aprile: prevede l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo, con limite di velocità a 10 km/h. E, in aggiunta, non consente ai veicoli provenienti da Sorgono e diretti a Tonara la svolta sul ponte. La riapertura interesserà solo autovetture, ciclomotori, motocicli e mezzi di soccorso. Poi riprenderà il cantiere, con la nuova fase dei lavori.

(Unioneonline/r.sp.)

