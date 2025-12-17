La squadra 10A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sorgono è intervenuta in mattinata sulla provinciale 31 Sorgono/Austis per un incidente.

Al termine di una curva, un uomo di 26 anni residente ad Austis per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada con l’auto, ribaltandosi e terminando la corsa su un terreno sotto la strada.

Il giovane, soccorso dai Vigili del fuoco, è stato consegnato al personale sanitario che in un primo momento ha disposto il trasferimento all’Ospedale San Camillo di Sorgono: da qui poi è stato elitrasportato all’Ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto anche il 118 di Sorgono e i carabinieri della stazione di Desulo.

(Unioneonline)

