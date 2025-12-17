Numerose armi e tre persone arrestate. É l’esito di un blitz dei carabinieri scattato ieri notte a Ottana: i militari della compagnia di Ghilarza erano al lavoro su un furto di armi e grazie ai servizi di controllo del territorio avrebbero individuato la vettura usata per il colpo.

A Ottana, con la collaborazione dei Cacciatori di Sardegna, l’auto con tre persone a bordo é stata fermata: numerose le armi recuperate con il successivo arresto dei tre uomini come disposto dalla Procura.

