E' partito un nuovo bando per la vendita delle "Finestrelle", l'immobile di proprietà comunale, immerso in un parco attrezzato, proprio al centro della cittadina, ai lati del viale Pietro Nenni, vicono alla centralissima piazza Sant'Antonio. Un oasi di verde e un punto ristoro centrale, che funziona anche come centro congressi, finora gestito da privati, che da qualche anno è però inutilizzato. Finita la gestione, il Comune lo ha messo in vendita. Al primo appello non c'è stata nessuna manifestazione di interesse. Ora il Comune procede con la pubblicazione del secondo bando d'asta pubblica. Il prezzo posto a base d’asta è stato ridotto del 10per cento, rispetto al valore stabilito da una apposita perizia di stima, quindi stabilito in 140 mila euro.

Le domande per la partecipazione alla procedura di vendita dell’immobile dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13 del prossimo 30 gennaio, in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e recante la seguente dicitura: "Bando d'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale denominato Le Finestrelle, sito in viale Pietro Nenni, al numero14". La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente con le seguenti modalità, a pena di esclusione, quindi a mano all'ufficio Protocollo del Comune. "Si tratta di una importante struttura, per attività commerciali, quali bar e ristorazione, ma anche come centro congressi, collocato al centro di un parco recentemente riqualificato- dice Toto Listo- assessore al patrimonio- una struttura che ha una potenzialità importante, che si trova in una posizione centrale, tra viale Nenni e piazza Sant'Antonio, con un parco attrezzato con giochi per bambini e altre attività".

