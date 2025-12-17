Un’esplosione ha danneggiato la finestra di casa di una donna anziana, di 90 anni, a Silanus. Stessa azione è stata compiuta al centro del paese, devastando porte e finestre, sempre ai danni di persone anziane.

I vandali (ancora ignoti) hanno agito nella notte tra domenica e lunedì, al termine di una bellissima giornata di festa, in cui si è svolta la manifestazione “Cosas bonas de Silanos”, che ha visto l'intero paese partecipare assieme a commercianti e produttori e che ha richiamato migliaia di persone da tutta l'isola.

Atti di vandalismo che, spiega il sindaco Gian Pietro Arca, hanno devastato una parte del paese. «Non sono una “ragazzata”, non sono una bravata. Sono gesti gravi e vigliacchi, che offendono e danneggiano tutta la comunità. A colpire e ferire ancora di più è il fatto che tali azioni siano state perpetrate nei confronti di persone anziane, sole e indifese e di chi ha lavorato con fatica per poter garantire la buona riuscita della manifestazione e promuovere il territorio e i suoi prodotti».

«Una ferita che riguarda tutti – prosegue il primo cittadino – perché colpisce i più fragili e il lavoro onesto di una comunità. Silanus non è questo, e non permetteremo che pochi gesti vigliacchi cancellino il lavoro, l’impegno e la dignità di un intero paese. Come Amministrazione sentiamo tutto il peso di quanto accaduto e la responsabilità che ne deriva, e per questo stiamo cercando di fare quanto possibile per contrastare tali tristi fenomeni a partire dalle scuole, dai più giovani, da chi oggi sta costruendo il proprio modo di stare nel mondo e nella società».

