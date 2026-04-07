A un giorno di distanza dal caos di Pasquetta, quando decine di automobilisti sono rimasti in panne lungo la 131 Dcn nel tratto nei pressi del bivio di Lula, è il momento delle verifiche sul campo.

Nella mattinata di oggi è infatti scattato il sopralluogo congiunto della Polizia Stradale e dei tecnici Anas, chiamati a chiarire l’origine delle numerose forature che hanno mandato in tilt la viabilità. Gli accertamenti si concentrano lungo il punto in cui si è registrato il maggior numero di segnalazioni.

Gli operatori stanno passando al setaccio l’asfalto e le banchine alla ricerca di elementi utili: eventuali detriti metallici, residui pericolosi o anomalie del manto stradale che possano aver causato danni così diffusi e ravvicinati nel tempo. Resta al momento esclusa, o comunque poco convincente, l’ipotesi iniziale di semplici crepe sull’asfalto.

Anche i gommisti, che ieri hanno lavorato senza sosta per assistere gli automobilisti, parlano di fori netti, in alcuni casi “passanti”, difficili da attribuire a normali condizioni di usura della strada.

Una dinamica che continua a far pensare alla possibile presenza di oggetti appuntiti, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Il tratto sotto osservazione, a partire dal bivio di Lula, è monitorato. L’obiettivo è chiarire al più presto cosa sia accaduto e risalire alla reale causa.

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