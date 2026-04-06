Non chiodi, ma una crepa: sarebbe una fenditura nell’asfalto, particolarmente frastagliata, la causa della foratura degli pneumatici di decine e decine di auto che sono passate questa mattina sulla Statale 131 Dcn, sulla carreggiata tra Olbia e Nuoro.

Questa la conclusione alla quale sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Nuoro, che questa mattina hanno cercato di fare luce su un problema non di poco conto che ha coinvolto decine di automobilisti: il numero dei danneggiati non può essere dato con precisione, perché un bilancio finale deve ancora essere stilato, ma si parla di circa un centinaio.

Il caos si è scatenato a metà mattina. Numerosi veicoli sono stati costretti a fermarsi a bordo strada a causa di squarci e buchi negli pneumatici, prevalentemente sul lato destro. Sembrava che qualcuno avesse messo in atto un’azione coordinata, visto che auto in panne sono state avvistate anche sulla 129 e all’ingresso della 389 per Lanusei. Ma si trattava di mezzo ai quali le ruote si sono sgonfiate più lentamente e sono riusciti a percorrere più chilometri.

Il centralino della Stradale è stato preso d’assalto, mentre la colonna di veicoli ferme lungo la Olbia Nuoro si faceva sempre più lunga, con gli automobilisti costretti a lavorare di crick. La strada è stata chiusa al traffico e la polizia ha subito indagato alla ricerca dei chiodi, la cui presenza era stata segnalata fin dal primo momento. Questa, quindi, la prima “pista” per dare una causa ai pesanti disagi. Ma arrivati sul posto gli agenti l’hanno accantonata in poco tempo: di chiodi sull’asfalto nemmeno l’ombra.

E se tutti avevano pensato a qualcuno che aveva deciso di rovinare la Pasquetta a molti suoi conterranei, la verità sarebbe emersa poco dopo: sulla carreggiata, a poca distanza dal bivio di Lula, è stata individuata una crepa con i bordi così frastagliato da tagliare le gomme. La strada è stata chiusa ed è stato effettuato un intervento di ripristino. Da quel momento, con la ripresa della circolazione, non si sono più registrati incidenti e forature.

Ora la parola passa alle assicurazioni: se dovesse essere confermata la tesi della Stradale, chi paga?

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