Non si aspettava che la donna che teneva segregata all'interno di un casolare di campagna a Macomer lo denunciasse. Sarebbero le poche parole pronunciate questa mattina, durante l'udienza di convalida, da Toreddu Deriu, arrestato dalla polizia l'otto marzo, accusato di aver tenuto per tanto tempo la convivente segregata e vessata nell’abitazione di campagna.

I giudici hanno respinto anche la richiesta di arresti domiciliari, per esigenze lavorative, avanzate dall'avvocato Katy Culeddu Dore, perché non ci sarebbero le condizioni e perché le indagini sono ancora in corso. L'uomo quindi rimarrà rinchiuso nel carcere di Massama fino alla fine delle indagini. Dopo si valuteranno le condizioni per poter procedere per una possibile scarcerazione.

Intanto la donna vittima delle violenze, assistita dall'avvocato macomerese Luciano Rubattu, si trova al sicuro in una casa famiglia protetta, dove cerca di dimenticare, con l'aiuto della psicologa, la terribile esperienza vissuta in quella casa-carcere, nelle campagne di Macomer, all'intero di una azienda agricola e scuderia di cavalli. La vicenda ha scosso l'intero territorio.

***

IL VIDEO:

© Riproduzione riservata