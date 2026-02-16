Una buca, un albero pericolante o un incidente tra le vie della città? Segnalazioni complicate a Nuoro, lunedì mattina, a causa di un guasto tecnico con il numero fisso della centrale operativa della Polizia Locale temporaneamente fuori servizio e inevitabili disagi per i cittadini che necessitano di contattare gli uffici.

Il problema, di natura tecnica, ha reso inutilizzabile il recapito abituale della centrale. L’amministrazione ha fatto sapere che sono in corso le verifiche per individuare e risolvere il guasto nel più breve tempo possibile, così da ripristinare il servizio regolarmente. Nel frattempo, per garantire la continuità delle comunicazioni, è stato attivato un numero alternativo: 340.6982243, al quale è possibile rivolgersi per segnalazioni e necessità urgenti.

© Riproduzione riservata