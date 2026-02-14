Tutto pronto a Nuoro per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso questa mattina per inaugurare ufficialmente l’Anno deleddiano in occasione del centenario dell’assegnazione del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. Prevista una cerimonia solenne nel teatro Eliseo, alla presenza di molti studenti di varie scuole, dalle elementari alle superiori.

Le celebrazioni prenderanno l’avvio alle 11 con l’ingresso del presidente Mattarella. Dopo i saluti istituzionali e l’esecuzione dell’inno nazionale da parte degli alunni dell’istituto comprensivo “Ferdinando Podda” e degli studenti del liceo musicale Satta, prenderanno la parola il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, e la presidente della Regione Alessandra Todde. Seguiranno gli interventi di approfondimento sull’opera deleddiana da parte dei quattro relatori: Neria De Giovanni, Dino Manca, Stefania Lucamante e Marcello Fois. La cerimonia si concluderà con l’esecuzione del brano “Non potho reposare” da parte degli studenti del liceo musicale.

Al termine, una delegazione ristretta composta dal sindaco, dalla presidente della Regione, dalla prefetta Alessandra Nigro, e dal presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, accompagnerà il presidente Mattarella nella casa natale di Grazia Deledda, nel rione storico di San Pietro, per una visita guidata alla casa museo.

Tutto il centro cittadino è blindato: in base al piano di sicurezza in varie strade già alle 14 è scattato lo stop alla circolazione e alla sosta delle auto.

