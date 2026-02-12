Il teatro come luogo di scoperta, ma anche relazione e condivisione: entro la fine di febbraio prenderà il via a Ottana il laboratorio di "Teatramus" per l'alfabetizzazione teatrale, nell'avvicinamento di giovani e anziani all'arte recitativa e all'improvvisazione scenica. Con l'organizzazione della compagnia teatrale Barbariciridicoli e il sostegno di Regione e Comune, le attività si svolgeranno al Salone Emilio Lussu e saranno a partecipazione gratuita.

Ideato e condotto dall'educatore, regista e direttore della compagnia Agostino Belloni, obiettivo del laboratorio è di restituire alla forma teatrale la sua autentica funzione di spazio vivo, accogliente e ricco di umanità. Rivolgendosi a un massimo di quindici partecipanti dai quindici anni in su, "Teatramus" apre le sue porte non solo ai residenti del centro barbaricino, ma a tutti gli abitanti del territorio circostante: ai quali non è richiesta nessuna esperienza nell'arte, essendo centrale proprio il coinvolgimento di coloro che si interessino al teatro per la prima volta, come anche di chi voglia invece migliorare le sue conoscenze o persino rimettersi in gioco.

Gli incontri saranno tra l'una e le due volte a settimana, della durata di tre ore ciascuno, in un percorso di avvicinamento tramite traning fisico dolce, accompagnando graduamente i partecipanti a una pratica teatrale fluida e sicura. Da lì il lavoro verterà su giochi teatrali ed esercizi di espressione corporea, sonora, mimica e sensoriale, per poi lavorare su espressione verbale e improvvisazione, chiudendo ogni lezione con il confronto e l'analisi collettiva. Nel corso di "Teatramus" si incentiverà inoltre l'uso della lingua sarda, ma senza che sia un requisito vincolante.

Ulteriore finalità del laboratorio è favorire momenti di comunità, socialità e condivisione tra i partecipanti accanto allo sviluppo di capacità espressive e pratiche, che diventino sicure e consapevoli. A conclusione del percorso, la possibilità di realizzare un esito scenico aperto alla comunità, e i partecipanti interessati potranno inoltre collaborare negli spettacoli della compagnia promotrice. I Barbaricirdicoli opera da anni sul territorio della Barbagia e non solo, offrendo un'idea di teatro che si lega alla comicità, l'improvvisazione e il rapporto con il pubblico.

