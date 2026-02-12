È giallo sulla morte di Riccardo Ferrarelli, medico di famiglia di 38 anni trovato morto ieri nella sua casa di via Montale a Nuoro.

Ieri l’ambulatorio di via Fontana Buddia, che avrebbe dovuto aprire regolarmente, è rimasto chiuso. Nessuno lo ha visto neppure nell’altro studio di corso Garibaldi.

Con il passare delle ore è cresciuta la preoccupazione di familiari e pazienti. L’uomo è stato trovato morto nella sua casa in via Montale. Sul posto la polizia scientifica. Ferrarelli seguiva 1800 pazienti.

