Nuoro in festa per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina nell’Isola per inaugurare ufficialmente l’Anno deleddiano in occasione del centenario dell’assegnazione del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda.

Questa mattina dalle 11 la cerimonia solenne al teatro Eliseo, alla presenza di molti studenti di varie scuole, di autorità e rappresentanti di enti e associazioni.

Al termine, una delegazione ristretta composta dal sindaco, dalla presidente della Regione, dalla prefetta Alessandra Nigro, e dal presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, accompagnerà il presidente Mattarella nella casa natale di Grazia Deledda, nel rione storico di San Pietro, per una visita guidata alla casa museo.

Tutta la città è blindata: già ieri in varie strade è scattato lo stop alla circolazione e alla sosta delle auto.

LA DIRETTA:

Il presidente del Consiglio regionale Comandini: «Visita che riempie d’orgoglio tutta la Sardegna»

«Una presenza, quella di Sergio Mattarella oggi nell'Isola, molto importante per tutta la Sardegna e non solo per Nuoro. Viene per ricordare e riconoscere il grande valore di Grazia Deledda. La sua presenza sia anche monito a portare avanti il grande valore di una donna che ha saputo anticipare i tempi dell'emancipazione femminile».

Così il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Il presidente Isre: «Una sorpresa per Mattarella alla casa natale di Grazia Deledda”

"Una giornata densa, con una sorpresa per il presidente a casa Deledda: a Sergio Mattarella sarà mostrata la chiave originale dell'abitazione ritrovata dallo staff dell’Isre dopo accurate ricerche. Così il presidente Isre.

Tutto pronto al Ten di Nuoro

Rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali prendono posto al Ten di Nuoro. Cresce l’attesa per l’arrivo di Sergio Mattarella. Gli studenti provano le canzoni per il presidente.

Il presidente della provincia Ciccolini: “Grande segnale di vicinanza alla nostra comunità”

Hanno collaborato Giuseppe Deiana, Tonio Pillonca, Marilena Orunesu, Simone Loi.

© Riproduzione riservata