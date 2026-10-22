Sindia ha una nuova centenaria: è Giovanna Ledda, nata il 21 ottobre del 1926, casalinga, vedova da tanti anni di Antonio Maria Daga, allevatore, mamma di due figli, tra cui uno vivente.

A festeggiarla, oltre al figlio e nipoti (tra cui Luca Loche, consigliere comunale di minoranza), l'intera comunità e l'amministrazione comunale, col sindaco Franco Scanu, l'assessora Giusy Bennici e i consiglieri Susanna Pisanu, Chiara Lecis, Francesco Mastinu e il nipote Luca Loche. Hanno portato in dono una targa ricordo a rappresentare gli auguri dell'intera comunità.

Il sindaco ha fatto anche un omaggio floreale. Ora sono 4 i centenari sindiesi che hanno raggiunto la veneranda età dei 100 anni dopo Antonina Pisanu (103 anni a gennaio), assieme al fratello Giovanni Pisanu (100 anni) e Salvatorica Soro, anche lei 100 anni.

«Tutti i nostri ultracentenari godono di buona salute - dice il sindaco Franco Scanu - questo significa che anche nel nostro paese si vive bene».

Nel Marghine sono tanti i centenari. Oltre a Bolotana, dichiarata Blue Zone a livello internazionale, spicca anche Silanus dove il 29 ottobre tia Pietrina Niola compie 107 anni, diventando la più longeva del Marghine e tra le più anziane nell'isola.

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