Ovodda, nascondeva un fucile clandestino e decine di cartucce sotto una piantaGiovane allevatore agli arresti domiciliari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I militari della Stazione di Ovodda, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, hanno tratto in arresto un giovane allevatore 18enne per detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento.
Durante le operazioni di perquisizione, estese anche a un terreno in uso all’indagato nella campagna ovoddese, i militari – come riportato in una nota – hanno rinvenuto un fucile calibro 16 con matricola abrasa, nascosto sotto il fusto di una pianta abbattuta, insieme a 23 cartucce calibro 12 e 3 cartucce calibro 16. L’arma e le munizioni, riposte all’interno di un sacco di plastica per confondersi tra altri rifiuti, sono state poste sotto sequestro.
Il Gip di Nuoro ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio volto a garantire sicurezza nelle aree interne della Barbagia - Mandrolisai e contrastare la detenzione illecita di armi.
(Unioneonline)