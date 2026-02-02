Scuole chiuse mercoledì 4 febbraio nei quartieri di La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia e Su Serbadore per la chiusura programmata del serbatoio di Murrone, annunciata da Abbanoa.

L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista dalle 8.30 alle 17.

Il sindaco Emiliano Fenu ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche negli istituti interessati, tra cui il Liceo scientifico e linguistico “Enrico Fermi” (succursale di via Ballero), la Scuola civica di musica, il Consorzio Università di Nuoro, la Scuola primaria e secondaria di primo grado di San Pietro, le scuole dell’infanzia di via Malta, via delle Frasche, via della Pietà e la paritaria “Guiso Gallisai”.

Sulla decisione è già polemica: le consigliere comunali di minoranza, Maura Chessa e Francesca De Ambrosis, hanno annunciato un’interrogazione sui ritardi per gli interventi promessi per dotare gli edifici scolastici di cisterne e riserve idriche.

© Riproduzione riservata